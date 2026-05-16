Об этом проинформировал глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно об атаке на Кривой Рог?

Мониторы писали о движении ракеты неустановленного в регионе около 12:29. Взрывы прогремели уже в 12:32. Вилкул уточнил, что удар повлек за собой разрушение на объекте промышленной инфраструктуры.

Предварительно, без пострадавших,

– добавил он.

Стоит отметить, что в ночь на 16 мая Россия запустила около 300 вражеских дронов и в течение дня продолжает террор. Благодаря успешной работе противовоздушной обороны удалось уничтожить 269 беспилотников. Несмотря на это, в нескольких регионах зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

Какие последствия русского террора зафиксировали в других регионах Украины?

Во вражеский обстрел попала Одесская область. Известно, что в результате массированной атаки дронов пострадал Измаильский район. Там повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома, есть пострадавшие без тяжелых травм. Из-за повреждений линий электропередачи обесточены 39 населенных пунктов, а без электроэнергии остаются более 22 тысяч абонентов.

В ночь на 16 мая вражеские беспилотники атаковали Киевскую область, повредив жилой дом и коммунальное предприятие в Вышгородском районе, где повреждены семь транспортных средств. Известно, что противовоздушная оборона уничтожила часть дронов, пострадавших среди гражданского населения.

С утра Харьков находится под очередной атакой российской с применением беспилотников. В Киевском районе обломки одного из дронов упали на детскую площадку. К счастью, в момент падения там не было детей, однако сама территория получила повреждения. Впоследствии еще один беспилотник попал в гаражный кооператив. В результате удара возникли разрушения и пострадали трое мужчин, которых госпитализировали для оказания медицинской помощи. Также сообщается о повреждении объектов метрополитена.