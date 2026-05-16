О последствиях вражеской атаки рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Что известно о последствиях атаки на Киевскую область?

В ночь на 16 мая Киевская область снова оказалась под атакой вражеских беспилотников, которые целились по мирным городам и селам, жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В течение суток в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу, во время которой работали силы противовоздушной обороны.

Благодаря работе ПВО часть вражеских целей была уничтожена, и, по предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет.

В то же время последствия атаки зафиксированы в Вышгородском районе. Там повреждены частный жилой дом и территория коммунального предприятия. В результате ударной волны и падения обломков также получили повреждения семь транспортных средств – грузовики, трактор и легковые автомобили. На местах событий сразу начали работать оперативные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и документируют разрушения.

Известно, что подразделения проекта "Чистое небо" за минувшие сутки на территории области уничтожили более трех десятков вражеских дронов.

Важно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что в 2026 году Россия может использовать для атак значительно больше дронов, чем за предыдущий год. Известно, что в 2025 году оккупанты запустили почти 55 тысяч дронов, что превышало показатели предыдущего года в 5 раз.

Что известно о российской атаке в ночь на 16 мая?

Россия сознательно продолжает террор украинского гражданского населения. Известно, что в ночь на 16 мая оккупанты запустили почти 300 дронов различных типов. Противовоздушная оборона смогла уничтожить 269 вражеских БпЛА. К сожалению, известно, что в некоторых регионах зафиксированы прямые попадания и падения обломков.

Одесская область подверглась массированной атаке дронов. В регионе повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В Измаильском районе обесточены 39 населенных пунктов, без электроэнергии остаются более 22 тысяч абонентов.

С самого утра Харьков подвергается российским атакам. К сожалению, в Киевском районе обломки дрона упали на детскую площадку, а позже беспилотник попал по гаражному кооперативу, в результате чего трое мужчин получили ранения. Известно также о повреждении метрополитена.