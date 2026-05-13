Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Что известно о состоянии младенца?

В Кривом Роге врачам удалось спасти ногу 9-месячной девочке, которая пострадала в результате российской атаки по жилому дому 12 мая. Накануне сообщалось, что из-за удара беспилотника ребенок получил чрезвычайно тяжелые травмы.

Сейчас младенец находится в тяжелом состоянии, однако медики смогли сохранить конечность. По словам Вилкула, после стабилизации состояния девочку направят в Днепр для дальнейшего лечения и реабилитации.

В больнице в тяжелом состоянии осталась 9-месячная девочка – с Божьей помощью и благодаря профессионализму наших врачей ногу ее удалось спасти, для дальнейшего лечения она будет направлена в Днепр,

– говорит он.

Он также отметил, что мать ребенка, 23-летняя женщина, находится в состоянии средней тяжести и получает необходимое лечение. Еще трое женщин, пострадавших в результате российской атаки, получили медицинскую помощь на месте.

Часть пострадавших после осмотра врачей осталась на амбулаторном лечении.

Что известно об атаке?

Российская атака по Кривому Рогу произошла вечером 12 мая. В результате удара был поврежден жилой дом, а также выбиты окна и повреждена инфраструктура вокруг места попадания.

Накануне местные власти сообщали о по меньшей мере десяти пострадавших. Часть раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди них были:

56-летняя женщина – она и еще две пострадавшие на амбулаторном лечении.

9-месячная девочка.

В тяжелом состоянии мужчины 51 и 50 лет. Еще один пострадавший в состоянии средней тяжести.

Мужчина, который находится на амбулаторном лечении.

В городе после атаки также фиксировали перебои с электро- и водоснабжением. В полиции подчеркнули, что на месте взрыва работали следственно-оперативные группы полиции, спасатели, медики, криминалистическая лаборатория, взрывотехники. Правоохранители документировали последствия военного преступления, принимали обращения граждан и осматривали место происшествия.

Владимир Зеленский отметил, что Россия осуществила циничный и лишенный всякого военного смысла удар беспилотником по обычному жилому дому в Кривом Роге. Он также подчеркнул, что Россия после окончания частичной трехдневной тишины продолжает убивать и калечить украинцев, и поэтому давление на нее не должно никоим образом ослабляться.