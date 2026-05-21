Там прогриміли вибухи. Про таке інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Кривому Розі?

Повітряну тривогу для міста оголосили о 19:42. Повідомлення про звуки вибухів надійшло вже о 20:03. Місцеві пабліки пишуть про "Шахед" над містом.

Про нові вибухи в місті повідомили близько 20:26.

Наразі офіційна інформація про атаку та її можливі наслідки відсутня. Ймовірно, місцева влада згодом надасть актуальні дані.

Які ще міста атакували росіяни?

Під прицілом ворога опинився Київ – у столиці по ворожих дронах відпрацьовували сили ППО. Кияни здригалися від вибухів, які ще й накладалися на звуки грому.

У Дніпрі також було чути вибухи, після чого стало відомо про влучання у житлові багатоповерхові будинки. Внаслідок ударів виникли пожежі. Повідомляється про 19 постраждалих, десятеро з яких були госпіталізовані.

У Харківській області російські безпілотники атакували окружну дорогу Харкова. Влучання припало на вантажівку, що рухалася трасою. Внаслідок удару загинув 40-річний водій.

А вранці безпілотники атакували Миколаїв. У місті також прогриміли вибухи.

Чи справді окупанти запускали на Україну радіоактивний дрон?

У СБУ нещодавно повідомили, що після атаки на Чернігівщину на уламках ракети, встановленої на модифікований дрон "Герань-2", зафіксували підвищений рівень радіації. Фрагменти російської ракети класу "повітря-повітря" виявили поблизу села Камка.

За даними фахівців, рівень гамма-випромінювання становив близько 12 мкЗв/год, що значно перевищує природний фон у 0,1–0,2 мкЗв/год.

Зі свого боку речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що джерелом випромінювання є елементи старої радянської ракети Р-60, у конструкції якої використано збіднений (неактивний) уран.

У Defence Express зазначили, що такий матеріал застосовують через його високу щільність, яка дозволяє робити компактні, але важкі елементи, важливі для невеликих ракет із бойовою частиною.