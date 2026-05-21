Також мешканців попереджали про рух безпілотників у напрямку міста. Про це повідомляли Повітряні Сили ЗС України.

Що відомо про атаку по Миколаєву?

У Миколаєві зранку 21 травня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим в районі близько 7 ранку оголосили тривогу через загрозу повітряної атаки.

Паралельно моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку міста з південного напрямку.

Наразі офіційної інформації щодо наслідків вибуху, роботи сил протиповітряної оборони або можливих влучань немає. Дані уточнюються.

Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

