Также жителей предупреждали о движении беспилотников в направлении города. Об этом сообщали Воздушные Силы ВС Украины.
Что известно об атаке по Николаеву?
В Николаеве утром 21 мая во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Перед этим в районе около 7 утра объявили тревогу из-за угрозы воздушной атаки.
Параллельно мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении города с южного направления.
Сейчас официальной информации о последствиях взрыва, работы сил противовоздушной обороны или возможных попаданий нет. Данные уточняются.
Жителей региона призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Какие еще города пострадали в результате атаки 21 мая?
В ночь на 21 мая российские войска атаковали Кривой Рог ударными дронами типа "Шахед". В результате обстрела ранения получил 34-летний мужчина, ему оказали необходимую медицинскую помощь, лечение он будет проходить амбулаторно. Также повреждено одно из предприятий в городе.
Ночью на Днепропетровщине силы ПВО сбили 17 вражеских беспилотников. В то же время в Никопольском районе оккупанты нанесли удары дронами и артиллерией по нескольким общинах, повреждена инфраструктура и предприятие, ранен 42-летний мужчина.
В результате российского удара БпЛА по Новгород-Северскому району 21 мая погиб человек, еще два пострадали. Загорелся автомобиль и складское здание на территории агропредприятия. Спасатели ликвидировали пожары.
Враг 21 мая атаковал и Днепр. В результате удара пострадала 58-летняя женщина. Медики на месте оказали ей помощь. Атака также повредила квартиру на 5 этаже в пятиэтажном жилом доме. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях. Около 7 утра в городе прогремел еще один взрыв.