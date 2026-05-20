Если в вашей области раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где движутся российские БпЛА.

Где летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

19:49, 20 мая БпЛА на юге Полтавщины курсом на Кременчуг. Группа БпЛА на севере Запорожской области курсом на Кривой Рог. БпЛА на западе Днепропетровщины Желтые Воды. БпЛА на севере Сумщины Шостку. БпЛА на севере Черниговщины курсом на Холмы. 19:22, 20 мая БпЛА на севере, в центре, на юге Сумщины курсом на Кролевец, Лебедин, Котельву. БпЛА на юге Днепропетровщины курсом на Днепр. БпЛА на севере Запорожской области курсом на Новониколаевку. БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Печенеги 18:48, 20 мая Днепропетровщина – БпЛА на Кривой Рог, Апостолово. 18:25, 20 мая БпЛА на севере Запорожской области курсом на Никополь.

