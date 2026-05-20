Про це пише Суспільне.

Дивіться також Росія запустила по Україні понад 150 БпЛА та ракету: як відпрацювала ППО

Що відомо про вибух у Кривому Розі 20 травня?

У Кривому Розі тривогу оголосили о 19:45. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих безпілотників для міста.

Група БпЛА на півночі Запорізької області – курсом на Кривий Ріг,

– писали військові.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Гучний звук у місті почули о 20:09. Про це написали місцеві журналісти.

"У Кривому Розі на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху", – повідомляє Суспільне.

Пізніше про наслідки вибуху розповів голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство. Попередньо без втрат, але наслідки ще уточнюються,

– наголосив посадовець.