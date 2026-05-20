Об этом пишет Суспильне.
Что известно о взрыве в Кривом Роге 20 мая?
В Кривом Роге тревогу объявили в 19:45. Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских беспилотников для города.
Группа БПЛА на севере Запорожской области – курсом на Кривой Рог,
– писали военные.
Громкий звук в городе услышали в 20:09. Об этом написали местные журналисты.
"В Кривом Роге в Днепропетровской области слышны звуки взрыва", – сообщает Суспильне.
Позже о последствиях взрыва рассказал председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул.
Враг атаковал "Шахедом" промышленное предприятие. Предварительно без потерь, но последствия еще уточняются,
– подчеркнул чиновник.