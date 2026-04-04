Детали собрал 24 Канал. На момент взрывов тревоги в Киеве не было – на момент публикации новости последний раз сирены в столице звучали рано утром 4 апреля.

Что известно о взрыве и пожаре в Киеве вечером 4 апреля?

Спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии 24 Каналу сказал, что пожар полностью ликвидирован. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Позже в ГСЧС добавили, что на улице Жмеринской загорелся припаркованный автомобиль Skoda Kodiaq. Он сгорел полностью, а две рядом расположенные машины несколько повреждены. Жертв или пострадавших нет.

Спасатели потушили пожар в Киеве сегодня / Фото ГСЧС

О происшествии сначала написали местные телеграм-каналы. Местом инцидента указали Борщаговку.

На Борщаговке пылает чья-то машина,

– сообщили в телеграм-канале "Мой Киев".

Пожар в Киеве 4 апреля: смотрите видео

Заметим! В Киеве есть несколько Борщаговок, часть из них – исторические местности, часть – название сел под Киевом. Судя по названию улицы, приведенной в посте ГСЧС, речь о жилом массиве Никольская Борщаговка.

Телеграм-канал "Киев Инфо" отметил, что машины две.

Там тоже выложили видео от читателей. Те предположили, что в машинах могут быть люди. И сказали, что, вероятно, слышали именно звук взрыва, после которого вспыхнул огонь.

Кадры пожара в Киеве после взрывов 4 апреля: смотрите видео (осторожно, ругань!)

В столичной полиции написали, что выясняют обстоятельства взрыва авто в Святошинском районе.

Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом машины,

– говорится в заметке.

Полиция отметила, что информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все профильные службы, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

