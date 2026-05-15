Об этом информирует Киевская ОВА.
Что известно о взрывах в Киевской области и в столице 15 мая?
С 11:21 угроза удара российских беспилотников начала распространяться по Киевской области, в частности Броварским районом.
Местные власти за 8 минут сообщили о движении вражеских беспилотников над областью и работу сил противовоздушной обороны.
Впоследствии, в 11:43 руководитель Киевской МВА сообщил об атаке дронов непосредственно на столицу.
Враг снова атакует столицу. Может быть громко!,
– подчеркнул Тимур Ткаченко.
Виталий Кличко уточнил, что силы ПВО работают по вражеским целям на левом берегу столицы.
В ОВА отметили, что воздушная тревога в регионе продолжается до сих пор и призвали соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях до завершения российской атаки.
В то же время деталей о масштабах обстрела и последствиях пока нет.
В каких регионах недавно слышали взрывы?
В ночь на 15 мая оккупационные войска выпустили на Украину 5 противорадиолокационных ракет Х-31П из района Черного моря, одну противокорабельную ракету Х-35 с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территорию страны летел 141 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и "Италмас".
Силы ПВО обезвредили 1 ракету Х-35 и 130 беспилотников на юге, севере и востоке страны. Пять ракет Х-31П не достигли целей.
15 мая российский беспилотник попал в железнодорожную станцию в Вольнянске, в Запорожской области. Повреждения получил пригородный поезд сообщением Запорожье-2 – Синельниково. Два человека получили ранения.
Ночью 15 мая вражеские дроны и ракеты массированно атаковали гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Местные власти сообщают о пожарах. Кроме того, в результате удара повреждены 4 частные жилые дома, технические сооружения, нежилой дом, хозяйственное и административное здания, 3 легковых автомобиля.
Под утро того же дня дроны атаковали столицу – силы ПВО работали по целям на Оболони.