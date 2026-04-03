Об этом сообщили на официальной странице мемориального комплекса в соцсетях.
Есть ли разрушения на кладбище?
Падение вражеского БПЛА зафиксировали на территории, где идет строительство Национального Мемориала.
В результате атаки было частично повреждено административное здание, технические емкости с водой, ограждение и другие элементы инфраструктуры.
Благодаря слаженным действиям соответствующих служб и соблюдению протоколов безопасности все присутствующие были оперативно направлены в укрытия,
– говорится в сообщении.
К счастью, прошло без жертв и пострадавших, а места захоронений украинских военных остались неповрежденными.
Россия в очередной раз демонстрирует свою сущность, пытаясь бить не только по живым, но и по местам памяти. По местам, где государство и все украинцы чтят своих Защитников и Защитниц. По территории тишины, уважения и достоинства,
– добавили представители мемориального комплекса.
В пресс-службе также отметили, что работники оперативно восстановят все повреждения и продолжат выполнять свой долг – достойно прощаться с Защитниками и чтить каждого украинского воина.
В результате падения БПЛА пострадала инфраструктура / Фото: НВМК
Какие регионы были под ударом 3 апреля?
3 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами и ракетами по объектам критической инфраструктуры Украины. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 541 цель – речь идет о 26 ракетах и 515 беспилотниках различных типов.
В Киевской области разрушена ветеринарная клиника. Там возник пожар: загорелись также авто, которое стояло рядом, и частный жилой дом. Как позже сообщили в Киевской ОВА, удар убил около 20 животных.
Также под вражеским ударом был Коростень. По данным полиции Житомирщины, один человек погиб – это 70-летняя женщина. Еще 7 человек ранены. В итоге повреждены более 100 жилых домов, 55 хозяйственных помещений и 2 магазина.