Об этом сообщили на официальной странице мемориального комплекса в соцсетях.

Есть ли разрушения на кладбище?

Падение вражеского БПЛА зафиксировали на территории, где идет строительство Национального Мемориала.

В результате атаки было частично повреждено административное здание, технические емкости с водой, ограждение и другие элементы инфраструктуры.

Благодаря слаженным действиям соответствующих служб и соблюдению протоколов безопасности все присутствующие были оперативно направлены в укрытия,

– говорится в сообщении.

К счастью, прошло без жертв и пострадавших, а места захоронений украинских военных остались неповрежденными.

Россия в очередной раз демонстрирует свою сущность, пытаясь бить не только по живым, но и по местам памяти. По местам, где государство и все украинцы чтят своих Защитников и Защитниц. По территории тишины, уважения и достоинства,

– добавили представители мемориального комплекса.

В пресс-службе также отметили, что работники оперативно восстановят все повреждения и продолжат выполнять свой долг – достойно прощаться с Защитниками и чтить каждого украинского воина.

В результате падения БПЛА пострадала инфраструктура / Фото: НВМК

