Про це повідомили на офіційній сторінці меморіального комплексу в соцмережах.

Чи є руйнування на кладовищі?

Падіння ворожого БпЛА зафіксували на території, де триває будівництво Національного Меморіалу.

Унаслідок атаки було частково пошкоджено адміністративну будівлю, технічні ємності з водою, огорожу та інші елементи інфраструктури.

Завдяки злагодженим діям відповідних служб і дотриманню протоколів безпеки всіх присутніх було оперативно спрямовано до укриттів,

– йдеться в повідомленні.

На щастя, минулося без жертв та постраждалих, а місця поховань українських військових залишилися неушкодженими.

Росія вкотре демонструє свою сутність, намагаючись бити не лише по живих, а й по місцях пам'яті. По місцях, де держава та всі українці вшановують своїх Захисників і Захисниць. По простору тиші, поваги та гідності,

– додали представники меморіального комплексу.

В пресслужбі також наголосили, що працівники оперативно відновлять всі пошкодження та продовжать виконувати свій обов'язок – гідно прощатися із Захисниками і вшановувати кожного українського воїна.

Внаслідок падіння БпЛА постраждала інфраструктура / Фото: НВМК

