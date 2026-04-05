Воздушные силы мониторят ситуацию в небе над Украиной. Информацию о движении российских целей и потенциальных угрозах собрал 24 Канал.

Куда летели дроны?

16:34, 5 апреля

16:34, 5 апреля

БпЛА – на Харьков.

15:49, 5 апреля

Пуски КАБ на Сумщину.

15:49, 5 апреля

БпЛА курсом на Сумы.

12:39, 5 апреля

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

11:54, 5 апреля

Повторный взрыв в Харькове

Россияне снова ударили дроном по Киевскому району города.

Терехов предупредил, что в небе до сих пор сохраняются вражеские БпЛА и призвал жителей соблюдать безопасность.

10:16, 5 апреля

09:38, 5 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине.

09:01, 5 апреля

Россия запустила на Украину почти сотню дронов


Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

08:58, 5 апреля

08:35, 5 апреля

Последствия атаки фиксировали на Полтавщине

В местной ОВА сообщили, что в Полтавском районе произошло падение вражеского БпЛА на открытой территории.

Взрывной волной повреждено остекление окон и кровлю здания одного из предприятий.

К счастью, обошлось без пострадавших.

08:12, 5 апреля

Взрыв прогремел в Харькове

Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе дрона по Киевскому району Харькова.

08:11, 5 апреля

БпЛА курсом на Харьков с севера.

07:46, 5 апреля

04:25, 5 апреля

  • БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
  • БпЛА на севере Сумщины, курс западный.
  • БпЛА в Новгород-Северском районе Черниговщины.
03:01, 5 апреля

  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Затоку.
  • БпЛА на Днепропетровщине, курс – населенный пункт Черкасское.
02:03, 5 апреля

БпЛА на Запорожье, курс северо-западный.

01:55, 5 апреля

БпЛА в Одесской области, курс – населенный пункт Раздельная.

01:54, 5 апреля

БпЛА с Сумщины на Полтавщину, курс юго-западный.

01:41, 5 апреля

В одном из районов Одессы в результате российского удара загорелись машины и балкон жилого дома.

01:12, 5 апреля

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.

00:18, 5 апреля

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Южное/Одесса).

23:55, 4 апреля

Дроны летят на Опошню на Полтавщине.

23:31, 4 апреля

В Харькове в нескольких многоэтажках выбиты окна в результате удара.

23:20, 4 апреля

Россия ударила по Шевченковскому району Харькова.

Пока не известно, есть ли пострадавшие.

23:04, 4 апреля

  • БпЛА на севере Харьковщины, курс юго-западный.
  • БпЛА курсом на Харьков.
21:56, 4 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой области.

21:55, 4 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

21:45, 4 апреля

БпЛА на Николаев с юга.

21:38, 4 апреля

  • Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
  • Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
21:38, 4 апреля

БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

20:35, 4 апреля

Россияне ударили по парковке в Сумах

"Прилет" российского БпЛА произошел в Ковпаковском районе Сум. Там в результате удара по автомобильной парковке повреждены 2 машины.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На другой локации из-за атаки "Молнии" пострадал 52-летний мужчина. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.

20:00, 4 апреля

Россияне ударили по больнице в Херсоне

Оккупанты обстреляли центральную больницу в городе около 17:20.

Под удар попал 59-летний мужчина, который шел по улице.

Он получил осколочные ранения ног, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

"Скорая" доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.

19:13, 4 апреля

БпЛА на границе разграничения Харьковщины и Сумщины, курс на Полтавщину.

19:00, 4 апреля

В Сумах был слышен звук взрыва.

18:49, 4 апреля

Вражеские БпЛА на севере Черниговщины, курс на запад.

18:29, 4 апреля

БпЛА на Харьков с севера.

17:47, 4 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

17:17, 4 апреля

17:17, 4 апреля

БпЛА на границе Харьковщины и Сумщины, курсом на Полтавщину.