В то же время контратака Сил обороны сорвала планы россиян захватить Терноватое и выйти на трассу в направлении Запорожья. Военные предполагают, что сейчас российское наступление на город по меньшей мере отложено. Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.
Смотрите также Украина находится в самой сильной позиции на фронте за последние 10 месяцев, – ISW
Как украинские контратаки остановили наступление на Запорожье?
Командир 1-го ОШП Дмитрий "Перун" Филатов отмечает, что благодаря активным действиям украинских сил враг вынужден использовать резервы для обороны, а не для усиления наступления на Запорожье.
По его мнению, без такого сдерживания россияне могли бы активнее давить в направлении города, в частности через Гуляйпольское направление и Орехов.
В то же время полностью угроза для города не исчезает: речь идет не о возможном его захвате, а о попытках приблизиться настолько, чтобы держать его под постоянными обстрелами.
Украинские контрдействия, по оценкам военных, существенно усложнили реализацию российских планов в регионе.
Какова ситуация в Запорожской области?
Еще в начале февраля появилась информация о том, что Силы обороны Украины зачистили населенный пункт Терноватое в Запорожье от российских захватчиков.
Недавно наши военные зачистили территории вблизи Степногорска в Запорожье. Аналогичные действия проведены возле поселков Новоселовка и Январское на Днепропетровщине.
Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов в интервью "Украинской правде" сообщил, что украинские войска смогли продвинуться на Днепропетровщине. По его словам, это стало возможным после того, как ВСУ сосредоточились на обороне вместо того, чтобы отбивать почти потерянное Гуляйполе на Запорожском направлении и перебросили высвободившиеся силы на другие участки.
Российские оккупанты на временно оккупированных территориях тренируются перемещаться по газовым трубам, чтобы использовать их для наступления на Ореховском направлении. Они отрабатывают такие действия как в подземных, так и в наземных коммуникациях. По словам руководителя Центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, трубы могут скрывать перемещения врага, но одновременно сильно ограничивают их маневренность.