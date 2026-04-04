Водночас контратака Сил оборони зірвала плани росіян захопити Тернувате і вийти на трасу в напрямку Запоріжжя. Військові припускають, що наразі російський наступ на місто щонайменше відкладений. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Україна перебуває у найсильнішій позиції на фронті за останні 10 місяців, – ISW
Як українські контратаки зупинили наступ на Запоріжжя?
Командир 1-го ОШП Дмитро "Перун" Філатов зазначає, що завдяки активним діям українських сил ворог змушений використовувати резерви для оборони, а не для посилення наступу на Запоріжжя.
На його думку, без такого стримування росіяни могли б активніше тиснути в напрямку міста, зокрема через Гуляйпільський напрямок і Оріхів.
Водночас повністю загроза для міста не зникає: йдеться не про можливе його захоплення, а про спроби наблизитися настільки, щоб тримати його під постійними обстрілами.
Українські контрдії, за оцінками військових, суттєво ускладнили реалізацію російських планів у регіоні.
Яка ситуація у Запорізькій області?
Ще на початку лютого з'явилася інформація про те, що Сили оборони України зачистили населений пункт Тернувате на Запоріжжі від російських загарбників.
Нещодавно наші військові зачистили території поблизу Степногірська на Запоріжжі. Аналогічні дії проведені біля селищ Новоселівка та Січневе на Дніпропетровщині.
Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов в інтерв'ю "Українській правді" повідомив, що українські війська змогли просунутися на Дніпропетровщині. За його словами, це стало можливим після того, як ЗСУ зосередилися на обороні замість того, щоб відбивати майже втрачений Гуляйполе на Запорізькому напрямку та перекинули вивільнені сили на інші ділянки.
Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях тренуються переміщуватися газовими трубами, щоб використовувати їх для наступу на Оріхівському напрямку. Вони відпрацьовують такі дії як у підземних, так і в наземних комунікаціях. За словами керівника Центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, труби можуть приховувати переміщеня ворога, але водночас сильно обмежують їхню маневровість.