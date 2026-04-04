Водночас контратака Сил оборони зірвала плани росіян захопити Тернувате і вийти на трасу в напрямку Запоріжжя. Військові припускають, що наразі російський наступ на місто щонайменше відкладений. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

Як українські контратаки зупинили наступ на Запоріжжя?

Командир 1-го ОШП Дмитро "Перун" Філатов зазначає, що завдяки активним діям українських сил ворог змушений використовувати резерви для оборони, а не для посилення наступу на Запоріжжя.

На його думку, без такого стримування росіяни могли б активніше тиснути в напрямку міста, зокрема через Гуляйпільський напрямок і Оріхів.

Водночас повністю загроза для міста не зникає: йдеться не про можливе його захоплення, а про спроби наблизитися настільки, щоб тримати його під постійними обстрілами.

Українські контрдії, за оцінками військових, суттєво ускладнили реалізацію російських планів у регіоні.

Яка ситуація у Запорізькій області?