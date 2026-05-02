Батальйон "Вовки Да Вінчі" вже відреагував на ситуацію, визнавши неприйнятність дій своїх бійців і пообіцявши відповідальність.

Що відомо про інцидент?

У ніч на 1 травня близько 23:40 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля магазину в місті Шахтарське Синельниківського району.

За попередніми даними, троє чоловіків приїхали до торгівельного закладу автомобілем і намагалися потрапити всередину. У цей момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Між ними та прибулими виник конфлікт, який швидко переріс у бійку.

Після цього нападники силоміць посадили 20-річного чоловіка до автомобіля та відкрили вогонь з автоматичної зброї у бік будівлі. Внаслідок стрілянини було пошкоджено фасад магазину та сталося загоряння.

Після скоєння злочину зловмисники зникли з місця події. Згодом правоохоронці встановили місцезнаходження потерпілого – його знайшли у непритомному стані. Чоловіка госпіталізували, йому надається медична допомога.

За фактом події відкрито кримінальні провадження за статтями про хуліганство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи.

Якою була реакція батальйону?

У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили, що до інциденту можуть бути причетні їхні бійці, та виступили з публічним зверненням до громади. У підрозділі наголосили, що подібна поведінка є неприйнятною та суперечить цінностям українського військового.

Нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового,

– заявили там.

Військові підкреслили особливе значення Шахтарського як міста, що живе поруч із війною та підтримує армію, тому інцидент викликав особливий резонанс і всередині підрозділу. У батальйоні повідомили, що вже проводять внутрішнє розслідування та співпрацюють із правоохоронцями. Всі причетні до події мають понести покарання.

У підрозділі заявили, що не перекладатимуть відповідальність лише на окремих осіб.

"Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ", – зазначили військові.

Як форму вибачення та відновлення довіри бійці разом з офіцерами планують долучитися до допомоги громаді Шахтарського. Йдеться про виконання робіт на користь міста: від прибирання до ремонтних і соціальних ініціатив. Мешканців закликали самостійно визначити, яку саме допомогу батальйон має надати. Усі пропозиції обіцяють оприлюднити, а рішення – реалізувати.

"Ми не можемо змінити те, що вже сталося. Але можемо чесно визнати помилку, зробити висновки та відповісти перед громадою не словами, а діями", – заявили у батальйоні.

Що відомо про "Вовків Да Вінчі"?

Батальйон "Вовки Да Вінчі" – один із відомих добровольчих підрозділів, який бере участь у бойових діях ще з початку російсько-української війни. Він сформувався як частина добровольчого руху та згодом був інтегрований у структури Сил оборони України.

Підрозділ названий на честь свого засновника Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", який загинув у боях у 2023 році та став Героєм України. Батальйон брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту, зокрема на Донеччині та Харківщині.

Його бійці відомі активним використанням сучасних тактик і взаємодією з безпілотними підрозділами. "Вовки Да Вінчі" неодноразово отримували відзнаки за ефективність у боях та внесок в оборону країни. Підрозділ також активно співпрацює з волонтерами та громадянським суспільством, отримуючи підтримку у вигляді техніки та спорядження.