Батальон "Волки Да Винчи" уже отреагировал на ситуацию, признав неприемлемость действий своих бойцов и пообещав ответственность.

Смотрите также В Одессе люди в форме якобы избили военного, который прошел плен: что на это говорят ТЦК

Что известно об инциденте?

В ночь на 1 мая около 23:40 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле магазина в городе Шахтерское Синельниковского района.

По предварительным данным, трое мужчин приехали к торговому заведению на автомобиле и пытались попасть внутрь. В этот момент в помещении находились охранница и ее знакомый. Между ними и прибывшими возник конфликт, который быстро перерос в драку.

После этого нападавшие силой посадили 20-летнего мужчину в автомобиль и открыли огонь из автоматического оружия в сторону здания. В результате стрельбы был поврежден фасад магазина и произошло возгорание.

После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия. Впоследствии правоохранители установили местонахождение потерпевшего – его нашли в бессознательном состоянии. Мужчину госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

По факту происшествия открыты уголовные производства по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы или похищении человека. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Какой была реакция батальона?

В батальоне "Волки Да Винчи" подтвердили, что к инциденту могут быть причастны их бойцы, и выступили с публичным обращением к обществу. В подразделении отметили, что подобное поведение неприемлемо и противоречит ценностям украинского военного.

Нам очень жаль, что это произошло. Подобное поведение неприемлемо и несовместимо с ценностями нашего батальона и образом украинского военного,

– заявили там.

Военные подчеркнули особое значение Шахтерского как города, живущего рядом с войной и поддерживающего армию, поэтому инцидент вызвал особый резонанс и внутри подразделения. В батальоне сообщили, что уже проводят внутреннее расследование и сотрудничают с правоохранителями. Все причастные к происшествию должны понести наказание.

В подразделении заявили, что не будут перекладывать ответственность только на отдельных лиц.

"Репутацию батальона создает каждый из нас, поэтому ответственность за этот случай понесет все подразделение", – отметили военные.

Как форму извинения и восстановления доверия бойцы вместе с офицерами планируют присоединиться к помощи громаде Шахтерского. Речь идет о выполнении работ в пользу города: от уборки до ремонтных и социальных инициатив. Жителей призвали самостоятельно определить, какую именно помощь батальон должен предоставить. Все предложения обещают обнародовать, а решение – реализовать.

"Мы не можем изменить то, что уже произошло. Но можем честно признать ошибку, сделать выводы и ответить перед обществом не словами, а действиями", – заявили в батальоне.

Что известно о "Волках Да Винчи"?

Батальон "Волки Да Винчи" – одно из известных добровольческих подразделений, который участвует в боевых действиях еще с начала российско-украинской войны. Он сформировался как часть добровольческого движения и впоследствии был интегрирован в структуры Сил обороны Украины.

Подразделение названо в честь своего основателя Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", который погиб в боях в 2023 году и стал Героем Украины. Батальон участвовал в боях на самых горячих направлениях фронта, в частности в Донецкой и Харьковской областях.

Его бойцы известны активным использованием современных тактик и взаимодействием с беспилотными подразделениями. "Волки Да Винчи" неоднократно получали награды за эффективность в боях и вклад в оборону страны. Подразделение также активно сотрудничает с волонтерами и гражданским обществом, получая поддержку в виде техники и снаряжения.