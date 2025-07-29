Все, что известно о командире отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергее Филимонове читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о Сергее Филимонове?

Сергей Федорович Филимонов родился в Киеве 20 сентября 1994 года, рос в многодетной семье на Позняках. Был активным фанатом "Динамо" Киев, одним из лидеров ультрас-группы "Родственники".

До войны активно занимался общественной деятельностью – создавал акции против незаконной застройки, поддерживал политических заключенных. Филимонов участвовал в протестах против незаконных застроек в Киеве – от Протасова яра до Почтовой площади.

Также снимался в фильме Олега Сенцова "Носорог" в 2021 году. Лента попала в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.

С 2022 года Филимонов создал и командовал ротой "Гонор" в составе батальона "Волки Да Винчи", участвовал в боях за Бахмут, Соледар, Харьковскую область. Защитник Украины был ранен и проявил личное мужество.

В 2024 году Филимонов рассказал, что теперь будет командовать отдельным штурмовым батальоном "Волки Да Винчи".

Я воюю в составе Волков с 2022 года, где возглавлял штурмовую роту "Гонор". Мы прошли огонь и воду вместе – Соледар, Бахмут, Лисичанск... И сейчас наш батальон готов к новым свершениям,

– написал Филимонов.

Сергей Филимонов на защите Украины / Фото из фейсбука воина

Известно, что его подразделение воюет на Покровском направлении. Красногоровка, Воздвиженка, Новотроицкое – среди точек самых ожесточенных боев.

Филимонов имеет двоих детей – сына Ореста и дочь Соломию. С их мамой Валерией он женился в 2017 году.

Сергей Филимонов с женой / Фото из соцсети "X" мужчины

Как Филимонов пережил покушение ФСБ?

Во вторник, 29 июля, стало известно, что СБУ предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи", которое планировала российская ФСБ.

Для совершения преступления россияне завербовали жителя Днепропетровщины под видом работы на СБУ. Россияне манипулировали его патриотическими убеждениями: мужчина был уверен, что СБУ якобы ему поручила обезвредить корректировщика, который работает на Россию и наводит удары по Киеву.

Впоследствии россияне передали фигуранту координаты схрона на окраине столицы, где был автомат Калашникова, и приказали ликвидировать командира.

СБУ задержала завербованного украинца, когда тот выходил на улицу со снаряженным оружием. Ему сообщено о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.