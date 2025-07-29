Усе, що відомо про командира окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про Сергія Філімонова?

Сергій Федорович Філімонов народився у Києві 20 вересня 1994 року, зростав у багатодітній родині на Позняках. Був активним фанатом "Динамо" Київ, одним із лідерів ультрас-групи "Родичі".

До війни активно займався громадською діяльністю – створював акції проти незаконної забудови, підтримував політичних в’язнів. Філімонов брав участь у протестах проти незаконних забудов у Києві – від Протасового яру до Поштової площі.

Також знімався у фільмі Олега Сенцова "Носоріг" у 2021 році. Стрічка потрапила до конкурсної програми Венеційського кінофестивалю.

З 2022 року Філімонов створив та командував ротою "Гонор" у складі батальйону "Вовки Да Вінчі", брав участь у боях за Бахмут, Соледар, Харківщину. Захисник України був поранений та проявив особисту мужність.

У 2024 році Філімонов розповів, що тепер буде командувати окремим штурмовим батальйоном "Вовки Да Вінчі".

Я воюю у складі Вовків з 2022 року, де очолював штурмову роту "Гонор". Ми пройшли вогонь і воду разом – Соледар, Бахмут, Лисичанськ... І зараз наш батальйон готовий до нових звершень,

– написав Філімонов.

Сергій Філімонов на захисті України / Фото з фейсбуку воїна

Відомо, що його підрозділ воює на Покровському напрямку. Красногорівка, Воздвиженка, Новотроїцьке – серед точок найзапекліших боїв.

Філімонов має двох дітей – сина Ореста і доньку Соломію. З їхньою мамою Валерією він одружився у 2017 році.

Сергій Філімонов з дружиною / Фото з соцмережі "X" чоловіка

Як Філімонов пережив замах ФСБ?

У вівторок, 29 липня, стало відомо, що СБУ запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі", яке планувала російська ФСБ.

Для вчинення злочину росіяни завербували мешканця Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. Росіяни маніпулювали його патріотичними переконаннями: чоловік був упевнений, що СБУ нібито йому доручила знешкодити коригувальника, який працює на Росію та наводить удари по Києву.

Згодом росіяни передали фігуранту координати схрону на околиці столиці, де був автомат Калашникова, та наказали ліквідувати командира.

СБУ затримала завербованого українця, коли той виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Йому повідомлено про підозру у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.