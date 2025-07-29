Для вчинення злочину росіяни завербували мешканця Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Агентурні операції "під чужим прапором" – це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України,

– зауважили в СБУ.

На "гачок" окупантів потрапив учасник АТО з Кам'янського. Він був упевнений, СБУ нібито йому доручила знешкодити не українського військового командира, а коригувальника, який працює на Росію.

Представниця російської спецслужби вийшла на зв'язок з чоловіком в одній із соцмереж. Вона видавала себе за співробітницю Служби безпеки України.

Росіянка заявила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує ворожі війська.

"Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу", – розповіли в СБУ.