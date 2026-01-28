Руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" рассказала 24 Каналу, как пережила потерю любимого. Также Алина Михайлова поделилась своим опытом, как пройти этот трудный путь, и он может быть важным для женщин, чьи мужья погибли на войне.

Помогали ли специалисты пережить потерю?

"Не могу сказать, что прошел определенный период времени, и я приняла. Я живу просто в мире, где он (Дмитрий Коцюбайло – 24 Канал) просто уехал куда-то очень далеко и нам пришлось расстаться. Не знаю, как это работает, но я физически чувствую, что он каким-то образом присутствует рядом со мной", – сказала Михайлова.

Она надеется, что многие женщины ее понимают. У Алины со временем печаль сменилась на долговременную радость от ожидания какой-то непонятной встречи.

Это звучит очень странно и это самообман, но я жду встречи, и в этом самообмане ты просто можешь жить и работать дальше,

– объяснила руководительница медицинской службы "Ульф".

Большую роль в том, что она пережила этот тяжелый период, сыграла работа с психиатром. Алина до сих пор находится в терапии и не чурается этого. По ее мнению, это тот путь, на который должен прийти человек, если потерял мужа, отца, сына, ребенка.

"Потому, что без этого, наверное, попытки жить нормально растянулось бы во времени. А с этими препаратами ты просто немного корректируешь организм и помогаешь ему справиться. Это также может быть самообманом, но если это работает, то никто же не запрещает это делать", – подчеркнула она.

Какие советы для, тех кто переживает потерю?

Что касается советов для тех, кто переживает опыт потери близкого человека, то универсальной – рекомендации нет. По мнению Алины, каждый должен прожить этот опыт так, как он это видит и хочет.

"Сейчас очень много женщин осуждают за то, что она якобы мало пострадала. Почему вы решили, что можете кого-то осуждать? А вот та страдала пять лет, а та – три, а та – всего год. С кем и чем вы меряетесь? Я бы даже тем, кто это пишет в сторону людей, потерявших на этой войне близкого, никогда не пожелала это пережить", – подчеркнула руководитель медицинской службы "Ульф".

Важно! Дмитрий Коцюбайло защищал Украину с 2014 года, когда ему было всего 18. А в 2021-м он стал первым добровольцем, который получил звание Героя Украины прижизненно. "Да Винчи" погиб в бою 7 марта 2023 года под Бахмутом, защищая Украину от российских захватчиков.

Она пожелала тем, кто переживает потери, не реагировать на такие слова. Не надо осуждать себя за ощущение, что стало легче, – так должно быть. Нужно жить так, как комфортно и не ставить под сомнение свои ощущения.

Нужно научиться жить с этим осуждением, хейтом, потому что он будет всегда. Ты где-то улыбнулась не так, оделась красиво, и уже говорят – она не настоящая вдова. Но надо жить так, как ты хочешь. Хочешь одеваться, краситься – делай это. Не надо смотреть, что кто-то говорит,

– объяснила Алина Михайлова.

По ее мнению, нет универсального "справочника", как надо пережить боль, сколько надо страдать, сколько – радоваться, как одеваться. Поэтому ее совет – не обращать вообще ни на кого, кто есть вокруг, и проживать это так, как чувствуете.

