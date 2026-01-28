Керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" розповіла 24 Каналу, як пережила втрату коханого. Також Аліна Михайлова поділилася своїм досвідом, як пройти цей важкий шлях, і він може бути важливим для жінок, чиї чоловіки загинули на війні.

Чи допомагали фахівці пережити втрату?

"Не можу сказати, що пройшов певний період часу, і я прийняла. Я живу просто у світі, де він (Дмитро Коцюбайло – 24 Канал) просто поїхав кудись дуже далеко і нам довелося розлучитися. Не знаю, як це працює, але я фізично відчуваю, що він якимось чином присутній поруч зі мною", – сказала Михайлова.

Вона сподівається, що багато жінок її розуміє. У Аліни з часом сум змінився на довготривалу радість від очікування якоїсь незрозумілої зустрічі.

Це звучить дуже дивно і це самообман, але я чекаю зустрічі, і в цьому самообмані ти просто можеш жити і працювати далі,

– пояснила керівниця медичної служби "Ульф".

Велику роль у тому, що вона пережила цей важкий період, відіграла робота з психіатром. Аліна досі перебуває в терапії і не цурається цього. На її думку, це той шлях, на який має прийти людина, якщо втратила чоловіка, батька, сина, дитину.

"Тому, що без цього, напевно, намагання жити нормально розтягнулося б в часі. А з цими препаратами ти просто трохи коригуєш організм і допомагаєш йому впоратися. Це також може бути самообманом, але якщо це працює, то ніхто ж не забороняє це робити", – підкреслила вона.

Які поради для, тих хто переживає втрату?

Щодо порад для тих, хто переживає досвід втрати близької людини, то універсальної – рекомендації немає. На думку Аліни, кожен має прожити цей досвід так, як він це бачить і хоче.

"Зараз дуже багато жінок засуджують за те, що вона нібито мало постраждала. Чому ви вирішили, що можете когось засуджувати? А от та страждала п'ять років, а та – три, а та – усього рік. З ким і чим ви міряєтеся? Я б навіть тим, хто це пише у бік людей, що втратили на цій війні близького, ніколи не побажала це пережити", – підкреслила керівниця медичної служби "Ульф".

Важливо! Дмитро Коцюбайло захищав Україну з 2014 року, коли йому було лише 18. А у 2021-му він став першим добровольцем, котрий отримав звання Героя України прижиттєво. "Да Вінчі" загинув в бою 7 березня 2023 року під Бахмутом, захищаючи Україну від російських загарбників.

Вона побажала тим, хто переживає втрати, не реагувати на такі слова. Не треба засуджувати себе за відчуття, що стало легше, – так має бути. Потрібно жити так, як комфортно і не ставити під сумнів свої відчуття.

Потрібно навчитися жити з цим осудом, хейтом, бо він буде завжди. Ти десь посміхнулася не так, вдягнулася красиво, і вже говорять – вона не справжня удова. Але треба жити так, як ти хочеш. Бажаєш вдягатися, фарбуватися – роби це. Не треба дивитися, що хтось каже,

– пояснила Аліна Михайлова.

На її думку, немає універсального "довідника", як треба пережити біль, скільки треба страждати, скільки – радіти, як вдягатися. Тому її порада – не зважати взагалі ні на кого, хто є навколо, і проживати це так, як відчуваєте.

