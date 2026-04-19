Подробиці ворожої атаки розповіли в ДСНС.

Що відомо про обстріл Запоріжжя?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу КАБів для міста. Місцеві медіа та монітори писали про рух БпЛА на Запоріжжя, а також вибухи в місті близько 11:30.

Рятувальники повідомили, що за однією з адрес унаслідок удару зруйновано житловий будинок, там спалахнула пожежа. З-під завалів на місці удару деблокували тіло 55-річної жінки.

Вогнеборці ліквідували загорання. На інших локаціях фіксували часткові руйнування житлових будинків, також пошкоджені сусідні будівлі.

Травм зазнали загалом троє людей. Їм надають необхідну допомогу. Очільник ЗОВА Іван Федоров додав, що однією з постраждалих є жінка віком 52 роки.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня російські війська здійснили атаку дронами по Запоріжжю. Внаслідок ударів у Шевченківському та Олександрівському районах зазнали пошкоджень багатоповерхівка та дев'ять приватних будинків.

Зверніть увагу! Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський в коментарі для 24 Каналу зазначив, що Росія не лише продовжує масовані удари по Україні, а й може нарощувати їхню інтенсивність. Навіть за ефективної роботи ППО уникнути всіх влучань неможливо.

