Подробности вражеской атаки рассказали в ГСЧС.

Что известно об обстреле Запорожья?

Прежде всего отметим, что Воздушные силы предупреждали об угрозе КАБов для города. Местные медиа и мониторы писали о движении БпЛА на Запорожье, а также взрывы в городе около 11:30.

Спасатели сообщили, что по одному из адресов в результате удара разрушен жилой дом, там вспыхнул пожар. Из-под завалов на месте удара деблокировали тело 55-летней женщины.

Пожарные ликвидировали возгорание. На других локациях фиксировали частичные разрушения жилых домов, также повреждены соседние здания.

Травмы получили в целом три человека. Им оказывают необходимую помощь. Глава ЗОВА Иван Федоров добавил, что одной из пострадавших является женщина в возрасте 52 лет.

Последствия удара по Запорожью:

Напомним, в ночь на 18 апреля российские войска совершили атаку дронами по Запорожью. В результате ударов в Шевченковском и Александровском районах получили повреждения многоэтажка и девять частных домов.

Обратите внимание! Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в комментарии для 24 Канала отметил, что Россия не только продолжает массированные удары по Украине, но и может наращивать их интенсивность. Даже при эффективной работе ПВО уизбежать всех попаданий невозможно.

