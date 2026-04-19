Про це повідомив Ігор Клименко у себе в телеграмі.

Яким був психічний стан стрілка у Києві?

Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити,
– заявив Клименко.

У межах слідства правоохоронці перевірять, як нападник зміг отримати продовження дозволу на зброю.

Окремо Клименко підкреслив, що масових перевірок власників зброї не планується.

Що відомо про стрілянину у Києві?

  • У Києві невідомий відкрив стрілянину біля супермаркету 18 квітня. Відомо, що кілька людей загинуло поблизу магазину, також є жертви у самому супермаркеті, де стрілець утримував заручників.

  • Під час штурму нападник чинив активний збройний опір, що унеможливило його затримання живим. Переговори з ним тривали 40 хвилин, після чого поліція вирішила штурмувати і ліквідувала нападника. Рішення ухвалили після вбивства одного із заручників.