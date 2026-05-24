Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Які об'єкти постраждали в Києві?

Ігор Клименко розповів, що під час атаки постраждало загалом півсотні локацій: багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, а також Національний музей Чорнобиль.

Це – терористичний удар по об'єктах, які не несуть жодної загрози,

– наголосив міністр.

Він додав, що внаслідок нічної атаки пошкоджень зазнали й об'єкти системи МВС, зокрема будівлі районного відділу поліції та обласного управління ДСНС. Попри пожежу, оператори продовжували приймати звернення громадян в укритті.

Наслідки нічного обстрілу столиці / Фото: ДСНС, Нацполіція

Станом на ранок у Києві було відомо про двох загиблих і понад 50 поранених, при цьому люди продовжують звертатися по допомогу. За словами Клименка, у перші хвилини після ударів рятувальники евакуювали 12 людей із пошкодженого гуртожитку, а також допомогли десяткам мешканців вибратися з охоплених вогнем багатоповерхівок.

До ліквідації наслідків також залучили інженерну, роботизовану та безпілотну техніку.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу 24 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 604 цілі, йдеться про 55 ракет та 549 безпілотників.

Крім того, 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей – наразі інформація уточнюється.