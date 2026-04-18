Стрілець чинив опір під час штурму супермаркету, – один з бійців КОРДу

Про це на брифінгу розповів один з бійців КОРДу.

Дивіться також Люди були шоковані, – фотокореспондент розповів деталі після стрілянини у Києві

Що відомо про деталі штурму супермаркету?

У Києві 18 квітня спецпідрозділ КОРД ліквідував чоловіка, який відкрив стрілянину по людях та забарикадувався у супермаркеті в Голосіївському районі.

Під час штурму нападник чинив активний збройний опір, що унеможливило його затримання живим. Про це повідомили правоохоронці, а також підтвердили бійці КОРДу під час брифінгу. За їхніми словами, спецоперація відбувалася в умовах підвищеної небезпеки, однак серед особового складу постраждалих немає.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що перед штурмом із нападником намагалися вести перемовини. Вони тривали близько 40 хвилин, однак чоловік не реагував на заклики скласти зброю. Після цього бійці КОРДу ухвалили рішення про штурм приміщення. У ході операції стрільця було ліквідовано.

За словами очільника МВС, нападник рухався вулицями району та відкривав вогонь по людях. Чотирьох осіб він убив просто на вулиці, ще одна жертва – заручник у супермаркеті. Згодом кількість загиблих зросла до 6. Також відомо про щонайменше 15 поранених.

З приміщення магазину вдалося врятувати щонайменше 4 заручників, однак ця цифра може бути більшою.

Він просто підходив і розстрілював людей в упор. Шансів у людей вижити практично не було,

– зазначив Ігор Клименко.

За попередніми даними, нападник використовував карабін, який був офіційно зареєстрований. Правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії.

Що ще відомо про стрілянину?