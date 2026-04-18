Фотокореспондент з місця подій Ян Доброносов в етері 24 Каналу повідомив, що операція в Голосіївському районі столиці тривала орієнтовно протягом години. Коли він підійшов ближче до місця події, то зі стрілком в цю мить спілкувалася співробітниця МВС через гучномовець.

Поліція закликала стрілка вийти з приміщення супермаркету "Велмарт", скласти зброю та відпустити заручників. Той не реагував. Зі слів Доброносова, потім розпочалась спецоперація. Каже, що спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Почув декілька пострілів. Згодом в приміщення покликали медиків.

Тоді стало зрозуміло, що небезпеки вже немає, бо медиків підпустили близько. Через декілька хвилин очільник МВС повідомив, що стрілка ліквідували. Після цього я бачив, як виводили людей, вони були шоковані,

– розповів фотокореспондент.

Зі слів Доброносова, на заклики поліції зловмисник не реагував, ніяких вимог не висував, його взагалі не було чутно. Фотокореспондент уточнив, що перебував на відстані 50 метрів від супермаркету, де нападник утримував людей. Каже, що після того, як стрілка ліквідували, з приміщення магазину правоохоронці вивели 5 – 6 людей.

Наскільки я розумію, там були і працівники супермаркету, і відвідувачі. Це моє припущення. Він з Деміївської рухався до Голосіївської, потім забіг у "Велмарт". Це був його маршрут,

– озвучив Доброносов.

На місці події наразі працюють карети "швидкої", всередині яких перебувають постраждалі. В приміщенні супермаркету, зі слів фотокореспондента, працівники МВС проводять слідчо-оперативні дії. Триває розслідування. Рух транспорт на місці відновлено.

