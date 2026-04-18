Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Які деталі злочину повідомив Клименко?

У Києві озброєний автоматом чоловік відкрив вогонь по людях, а також узяв полонених у супермаркеті. Поліції довелося його ліквідувати після безуспішних переговорів.

Голова МВС України Ігор Клименко навів моторошні деталі того, як злочинець здійснював вбивства.

Нападник розстрілював людей впритул: шансів вижити у людей фактично не було,
– зазначив Клименко.

Що відомо про стрілянину в Києві?

  • У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину з автомата.

  • Генпрокурор Кравченко уточнив, що стрільцем був 58-річний уродженець Москви. Він починав рух з вулиці Деміївської, по дорозі вбивши чотирьох людей. Після вбивств він забарикадувався у супермаркеті та утримував заручників.

  • У лікарні Києва госпіталізували 10 поранених в результаті стрілянини. Серед них – одна дитина, а також охоронець супермаркету, куди вдерся та перебував стрілець. Загалом постраждалих може бути 15. Загинуло 6 людей.