Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
Які деталі злочину повідомив Клименко?
У Києві озброєний автоматом чоловік відкрив вогонь по людях, а також узяв полонених у супермаркеті. Поліції довелося його ліквідувати після безуспішних переговорів.
Голова МВС України Ігор Клименко навів моторошні деталі того, як злочинець здійснював вбивства.
Нападник розстрілював людей впритул: шансів вижити у людей фактично не було,
– зазначив Клименко.
Що відомо про стрілянину в Києві?
У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину з автомата.
Генпрокурор Кравченко уточнив, що стрільцем був 58-річний уродженець Москви. Він починав рух з вулиці Деміївської, по дорозі вбивши чотирьох людей. Після вбивств він забарикадувався у супермаркеті та утримував заручників.
У лікарні Києва госпіталізували 10 поранених в результаті стрілянини. Серед них – одна дитина, а також охоронець супермаркету, куди вдерся та перебував стрілець. Загалом постраждалих може бути 15. Загинуло 6 людей.