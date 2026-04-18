Про це розповів журналістам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, перебуваючи на місці інциденту.

Що відомо про стрілянину?

Нападником виявився громадянин 1968 року народження. Він уродженець Москви, але мав українське громадянство.

Проживав у Голосіївському районі Києва, недалеко від місця стрілянини.

Глава МВС Клименко розповів, що стрілок почав рух із Деміївської, потім забарикадувався у супермаркеті. Його намагалися переконати здатися близько 40 хвилин, але він не реагував. Після марних перемовин бійці КОРДу розпочали штурм і ліквідували чоловіка.

Наразі відомо про 5 загиблих, а також 10 людей госпіталізовані з пораненнями до медзакладів.

Із магазину врятували чотирьох заручників. Але, за словами Клименка, врятованих може бути більше.

Він просто підходив і розстрілював людей в упор. Шансів у людей вижити практично було дуже мало. Але він стріляв одиночними, це карабін,

– зазначив очільник МВС.