Правоохоронці встановили особу ймовірного стрілка. Про це пише УП.

Дивіться також Неподалік місця стрілянини у Києві виникла пожежа

Що відомо про ймовірного стрілка?

У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонаймеше 4 людини та ще 5 отримали поранення. Серед постраждалих є дитина та охоронець супермаркету, де наразі перебуває озброєний чоловік.

Поліція Києва підтвердила проведення спецоперації із затримання нападника, який забарикадувався в приміщенні магазину. За попередньою інформацією Генерального прокурора України Руслана Кравченко, він використовував автоматичну зброю. Паралельно з розвитком подій виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник, що ускладнило роботу екстрених служб.

За попередніми даними, у будівлі також могли лунати постріли. Правоохоронці встановили особу ймовірного стрілка. За даними джерел, це – Васильченков Дмитро Васильович, 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України та раніше проживав у Бахмуті, а згодом у Голосіївському районі Києва.

Зброя стрільця була зареєстрована, а у 2025 році карабін було заново відстріляно, стрілець надав довідку про психічний стан.

На місце події прибули правоохоронці, прокурор міста Києва та спецпідрозділ КОРД. Переговори зі стрільцем тривали 40 хвилин, але після вбивства заручника було ухвалено рішення про штурм. Стрільця було ліквідовано.

Водночас Клименко не підтверджує інформацію про наявність автоматичної зброї у стрільця: "Він стріляв впритул одиночними пострілами, у людей майже не було шансу".

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі пораненим надають медичну допомогу, їх госпіталізували до столичних лікарень. Обставини інциденту та мотиви нападника наразі встановлюються.

На місці події працюють спецпідрозділи поліції, територія району частково перекрита. Інформація щодо точної кількості потерпілих наразі уточнюється. Розслідування всіх обставин трагедії триває.

Що відомо про стрілянину у Києві?