Район частково перекритий, триває спецоперація. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Що відомо про пожежу?
У Голосіївському районі Києва після стрілянини сталася пожежа. За повідомленнями очевидців з місця події, займання виникло поблизу або всередині будівлі, де раніше стався збройний інцидент. Також повідомляється про те, що у чоловіка могла бути вибухівка і він нею начебто підпалив власну квартиру перед тим як вчинити теракт.
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби, територію району частково перекрито. Рятувальники ліквідовують займання, однак масштаб пожежі та причини її виникнення наразі офіційно не уточнюються.
За попередніми даними, інцидент супроводжувався стріляниною, внаслідок якої є постраждалі. Міська влада повідомляє, що медики надають допомогу пораненим, серед яких є дитина. Поліція проводить спецоперацію із затримання й перевіряє всі обставини події.
Інформація про можливих загиблих та розвиток ситуації уточнюється.
Що відомо про стрілянину у Києві?
У Києві внаслідок стрілянини, яка сталася у Голосіївському районі 18 квітня, загинули 2 людини. Ще 5 постраждалих отримали поранення та були госпіталізовані до столичних лікарень. Серед поранених – одна дитина та охоронець супермаркету, де перебуває озброєний чоловік.
За даними медиків, постраждалим надають необхідну допомогу, їхній стан уточнюється. Інцидент стався після того, як невідомий відкрив стрілянину з автомата по людях на вулиці. Поліція Києва підтвердила факт стрілянини та повідомила про проведення спецоперації із затримання нападника. За попередньою інформацією, чоловік забарикадувався у приміщенні супермаркету.
Очевидці повідомляють, що всередині будівлі могли лунати повторні постріли, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. На місце події прибули спецпідрозділи, зокрема КОРД. Територію навколо району частково перекрито, правоохоронці закликають мешканців уникати небезпечної зони. Обставини інциденту та мотиви стрілка встановлюються.
Ситуація залишається напруженою, спецоперація триває. Дані щодо кількості постраждалих можуть бути уточнені після завершення слідчих дій.