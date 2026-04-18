Район частково перекритий, триває спецоперація. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Дивіться також Стрілянина у Києві: серед поранених – дитина, є загиблі

Що відомо про пожежу?

У Голосіївському районі Києва після стрілянини сталася пожежа. За повідомленнями очевидців з місця події, займання виникло поблизу або всередині будівлі, де раніше стався збройний інцидент. Також повідомляється про те, що у чоловіка могла бути вибухівка і він нею начебто підпалив власну квартиру перед тим як вчинити теракт.

Пожежа на можливому місці стрілянини: дивіться відео

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби, територію району частково перекрито. Рятувальники ліквідовують займання, однак масштаб пожежі та причини її виникнення наразі офіційно не уточнюються.

За попередніми даними, інцидент супроводжувався стріляниною, внаслідок якої є постраждалі. Міська влада повідомляє, що медики надають допомогу пораненим, серед яких є дитина. Поліція проводить спецоперацію із затримання й перевіряє всі обставини події.

Інформація про можливих загиблих та розвиток ситуації уточнюється.

Що відомо про стрілянину у Києві?