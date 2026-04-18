Район частично перекрыт, продолжается спецоперация. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Что известно о пожаре?

В Голосеевском районе Киева после стрельбы произошел пожар. По сообщениям очевидцев с места происшествия, возгорание возникло вблизи или внутри здания, где ранее произошел вооруженный инцидент. Также сообщается о том, что у мужчины могла быть взрывчатка и он ею якобы поджег собственную квартиру перед тем как совершить теракт.

На месте работают правоохранители и экстренные службы, территорию района частично перекрыто. Спасатели ликвидируют возгорание, однако масштаб пожара и причины его возникновения пока официально не уточняются.

По предварительным данным, инцидент сопровождался стрельбой, в результате которой есть пострадавшие. Городская власть сообщает, что медики оказывают помощь раненым, среди которых есть ребенок. Полиция проводит спецоперацию по задержанию и проверяет все обстоятельства происшествия.

Информация о возможных погибших и развитие ситуации уточняется.

