Район частично перекрыт, продолжается спецоперация. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Что известно о пожаре?
В Голосеевском районе Киева после стрельбы произошел пожар. По сообщениям очевидцев с места происшествия, возгорание возникло вблизи или внутри здания, где ранее произошел вооруженный инцидент. Также сообщается о том, что у мужчины могла быть взрывчатка и он ею якобы поджег собственную квартиру перед тем как совершить теракт.
На месте работают правоохранители и экстренные службы, территорию района частично перекрыто. Спасатели ликвидируют возгорание, однако масштаб пожара и причины его возникновения пока официально не уточняются.
По предварительным данным, инцидент сопровождался стрельбой, в результате которой есть пострадавшие. Городская власть сообщает, что медики оказывают помощь раненым, среди которых есть ребенок. Полиция проводит спецоперацию по задержанию и проверяет все обстоятельства происшествия.
Информация о возможных погибших и развитие ситуации уточняется.
Что известно о стрельбе в Киеве?
В Киеве в результате стрельбы, которая произошла в Голосеевском районе 18 апреля, погибли 2 человека. Еще 5 пострадавших получили ранения и были госпитализированы в столичные больницы. Среди раненых – один ребенок и охранник супермаркета, где находится вооруженный человек.
По данным медиков, пострадавшим оказывают необходимую помощь, их состояние уточняется. Инцидент произошел после того, как неизвестный открыл стрельбу из автомата по людям на улице. Полиция Киева подтвердила факт стрельбы и сообщила о проведении спецоперации по задержанию нападавшего. По предварительной информации, мужчина забаррикадировался в помещении супермаркета.
Очевидцы сообщают, что внутри здания могли раздаваться повторные выстрелы, однако официального подтверждения этой информации пока нет. На место происшествия прибыли спецподразделения, в частности КОРД. Территория вокруг района частично перекрыта, правоохранители призывают жителей избегать опасной зоны. Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка устанавливаются.
Ситуация остается напряженной, спецоперация продолжается. Данные по количеству пострадавших могут быть уточнены после завершения следственных действий.