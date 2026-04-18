Район частично перекрыт, продолжается спецоперация. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Что известно о пожаре?

В Голосеевском районе Киева после стрельбы произошел пожар. По сообщениям очевидцев с места происшествия, возгорание возникло вблизи или внутри здания, где ранее произошел вооруженный инцидент. Также сообщается о том, что у мужчины могла быть взрывчатка и он ею якобы поджег собственную квартиру перед тем как совершить теракт.

Пожар на возможном месте стрельбы: смотрите видео

На месте работают правоохранители и экстренные службы, территорию района частично перекрыто. Спасатели ликвидируют возгорание, однако масштаб пожара и причины его возникновения пока официально не уточняются.

По предварительным данным, инцидент сопровождался стрельбой, в результате которой есть пострадавшие. Городская власть сообщает, что медики оказывают помощь раненым, среди которых есть ребенок. Полиция проводит спецоперацию по задержанию и проверяет все обстоятельства происшествия.

Информация о возможных погибших и развитие ситуации уточняется.

Что известно о стрельбе в Киеве?

  • В Киеве в результате стрельбы, которая произошла в Голосеевском районе 18 апреля, погибли 2 человека. Еще 5 пострадавших получили ранения и были госпитализированы в столичные больницы. Среди раненых – один ребенок и охранник супермаркета, где находится вооруженный человек.

  • По данным медиков, пострадавшим оказывают необходимую помощь, их состояние уточняется. Инцидент произошел после того, как неизвестный открыл стрельбу из автомата по людям на улице. Полиция Киева подтвердила факт стрельбы и сообщила о проведении спецоперации по задержанию нападавшего. По предварительной информации, мужчина забаррикадировался в помещении супермаркета.

  • Очевидцы сообщают, что внутри здания могли раздаваться повторные выстрелы, однако официального подтверждения этой информации пока нет. На место происшествия прибыли спецподразделения, в частности КОРД. Территория вокруг района частично перекрыта, правоохранители призывают жителей избегать опасной зоны. Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка устанавливаются.

  • Ситуация остается напряженной, спецоперация продолжается. Данные по количеству пострадавших могут быть уточнены после завершения следственных действий.