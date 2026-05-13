64-річний Рональд дела Роса, відомий за прізвиськом "Бато", вже другу ніч переховується в будівлі сенату, намагаючись уникнути арешту та можливої екстрадиції до Гааги. Про це пишуть The Guardian та DW.

Що відбувається у парламенті Філіппін?

У середу, 13 травня, свідки повідомили про кілька пострілів усередині сенату. Журналісти та працівники ховалися в приміщеннях, поки будівлею переміщалися озброєні силовики. Раніше до комплексу увійшли понад десять військових у камуфляжі, деякі – зі штурмовими гвинтівками. Хто саме відкрив вогонь і чому в сенат ввели війська, наразі невідомо.

Президент сенату Алан Пітер Каєтано, союзник родини Дутерте, опублікував відео з будівлі та заявив, що всі всередині замкнені у своїх кімнатах.

Ми не знаємо, що відбувається. Усі зараз замкнені у своїх кімнатах, ми не можемо вийти. Не можемо навіть убезпечити інших працівників. Це сенат Філіппін. Що відбувається? Чому нас тут атакують?,

– каже він на відео.

Дела Роса був головним виконавцем жорсткої антинаркотичної кампанії Дутерте, під час якої загинули тисячі людей. Самого Родріго Дутерте торік заарештували в Манілі та передали до МКС, де він очікує суду за звинуваченнями у злочинах проти людяності.

За даними МКС, дела Роса разом із Дутерте та іншими фігурантами справи обвинувачується у вбивствах. В ордері на арешт, який був розсекречений у понеділок, зазначається, що він "дозволяв, схвалював і заохочував" убивства, забезпечував виконавців зброєю, обіцяв їм безкарність і винагороджував їх.

Сам сенатор заперечує будь-які правопорушення.

Драматичне протистояння почалося ще в понеділок, коли урядові агенти намагалися затримати дела Росу. Він утік від переслідувачів через коридори та сходи сенату, після чого дістався до зали засідань, де отримав захист від президента сенату. Увесь цей час сенатор не залишав будівлю парламенту.

Він заявив, що його арешт "неминучий", і закликав прихильників зібратися біля сенату, щоб не допустити його передачі до Гааги.

"Не дозволимо ще одного філіппінця відправити до Гааги", – сказав він під час пресконференції.

Також дела Роса звернувся до військових і своїх колишніх однокурсників із Філіппінської військової академії із закликом "мирно висловити свою позицію", що уряд президента Фердінанда Маркоса "не повинен передавати його іноземцям". Перед журналістами він навіть виконав гімн військової академії. "Я не закликаю до насильства. Я прошу про мирну підтримку", – заявив сенатор.

Криза розгортається на тлі глибокого політичного конфлікту між табором президента Маркоса та родиною Дутерте. Колись Маркос був союзником віцепрезидентки Сари Дутерте – доньки експрезидента, однак зараз між ними триває жорстке протистояння.

У понеділок нижня палата парламенту також підтримала продовження процедури імпічменту проти Сари Дутерте.

Чутки про можливий арешт дела Роси з'явилися ще в листопаді, після чого він майже не з'являвся в сенаті. Однак цього тижня несподівано повернувся, щоб підтримати призначення Каєтано, близького союзника родини Дутерте, президентом сенату.

Що відомо про арешт експрезидента Філіепін Дутерте?

Як пише BBC, колишній президент Філіппін Родріго Дутерте постане перед судом після того, як судді Міжнародного кримінального суду підтвердили звинувачення проти нього у злочинах проти людяності.

81-річного Дутерте звинувачують у позасудових убивствах тисяч людей під час його кривавої "війни з наркотиками" у 2011 – 2019 роках.

Наприкінці квітня МКС повідомив, що судді досудової палати "одноголосно підтвердили" звинувачення, оскільки мають "достатні підстави вважати", що Дутерте скоїв ці злочини. Рішення про початок судового процесу ухвалили після кількох спроб експрезидента домогтися звільнення з-під варти, де він перебуває вже понад рік.

Дутерте відмовляється визнавати юрисдикцію МКС, стверджуючи, що Філіппіни вийшли з Римського статуту – установчого договору суду – ще у 2019 році під час його президентства.

Однак судді досудової палати МКС постановили, що суд однаково має право розглядати справу, оскільки ймовірні злочини були скоєні у 2011 – 2019 роках, коли Філіппіни ще залишалися членом МКС. За даними суду, понад 500 жертв також отримали дозвіл брати участь у процесі.

Юристи Дутерте заявили філіппінським медіа, що проситимуть дозвіл на оскарження рішення досудової палати.

У центрі справи – "війна з наркотиками" Дутерте, яку правозахисники називають кампанією масових убивств дрібних наркодилерів, тоді як головні наркобарони уникли покарання. Сам Дутерте заперечує звинувачення та називає їх "обурливою брехнею". Поліція раніше заявляла, що правоохоронці вбивали лише в межах самооборони.

Адвокати експрезидента також стверджували, що він не може брати участь у процесі через когнітивні порушення. Однак судді МКС, посилаючись на висновки медичних експертів, вирішили, що Дутерте здатний брати участь у слуханнях та реалізовувати свої процесуальні права.

Дутерте доставили до Гааги торік після арешту в аеропорту Маніли. Його затримання стало наслідком політичного конфлікту між його донькою, віцепрезиденткою Сарою Дутерте, та чинним президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

Критики Дутерте назвали рішення МКС історичним. Лейла де Ліма, одна з найвідоміших критиків експрезидента, заявила, що підтвердження звинувачень стало "великим днем для всіх, хто бореться проти безкарності та державного насильства".

Правозахисна організація KARAPATAN назвала рішення "підтвердженням зусиль філіппінського народу у боротьбі за справедливість і відповідальність за тисячі вбивств під час кривавого режиму Дутерте".

Втім, організація зазначила, що цей момент є "гірко-солодким", адже загиблих уже не повернути, а їхні родини досі страждають.