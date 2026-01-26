Проте є й врятовані пасажири. Про це філіппінська берегова охорона повідомила Associated Press.

Що відомо про загибель людей на паромі?

За даними берегової охорони, вантажно-пасажирський паром M/V Trisha Kerstin 3 затонув на півдні Філіппін. Судно прямувало з портового міста Замбоанга до острова Холо в провінції Сулу. На борту були 332 пасажири та 27 членів екіпажу.

Загалом вдалося врятувати щонайменше 316 осіб. Проте відомо про загибель щонайменше 15 людей. Для порятунку залучили кораблі берегової охорони та ВМС, авіацію, гелікоптер Black Hawk, а також рибальські човни.

Точні причини катастрофи наразі не встановлені. Ймовірно, пором пішов на дно через технічні проблеми.

Водночас командир філіппінської берегової охорони Ромель Дуа заявив, що судно перевірили перед виходом із порту, а перевантаження не зафіксували.

Нещодавні схожі аварії у світі