Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

Дивіться також Над Полтавщиною нібито летів російський літак: що це було

Що відомо про авіатрощу турецького літака?

У Грузії кажуть, що судно зникло з радарів без подання сигналу про небезпеку.

Військовий вантажний літак C130, що вилітав з Азербайджану до Туреччини, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. У співпраці з азербайджанською та грузинською владою було розпочато пошуково-рятувальні роботи,

– йдеться у заяві Міністерства оборони Туреччини.

"Ехо Кавказу" зазначає, що авіатроща сталася у Сігнахському муніципалітеті, приблизно за 5 кілометрів від державного кордону Грузії.

Про постраждалих чи загиблих, а також можливу причину падіння літака наразі не повідомляють. Але, за попередніми даними ЗМІ, всі, хто був на борту, могли загинути.

Окрім того, президент Азербайджану фактично підтвердив факт загибелі військових.

"Ми були глибоко шоковані новиною про те, що військово-транспортний літак, що належить турецьким ВПС, який вилетів з Гянджі, зазнав катастрофи на території Грузії, в результаті чого загинули військовослужбовці... Від імені азербайджанського народу та від себе особисто висловлюю найглибші співчуття вам", – відреагував на інцидент президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Момент аварії турецького військово-транспортного літака у Грузії: дивіться відео

Місцеві медіа також пишуть, що невдовзі після авіакатастрофи у районі Тбілісі виконував політ американський C-130J-30. Його супроводжував невідомий БпЛА та гелікоптер. Вони перебували в повітрі близько 40 хвилин.

У Дагестані розбився гелікоптер Ка-226