Вертоліт впав у районі села Ачі-су. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про катастрофу гелікоптера у Дагестані?

У Дагестані, що у Росії, розбився гелікоптер Ка-226. Відомо про 4 загиблих. Вони були працівниками Кізлярського електромеханічного заводу.

Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві систем наземного управління і діагностики літаків, навісного обладнання та бортового устаткування переважно для корпорацій "Сухий" і "МіГ", у тому числі для літаків, що використовуються у війні проти України.

Вертоліт впав на базу відпочинку в районі селища Ачі-су. Усього на борту було семеро людей. Троє з них вижили, але госпіталізовані у тяжкому стані.

