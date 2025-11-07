Вертолет упал в районе села Ачи-су. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Что известно о катастрофе вертолета в Дагестане?
В Дагестане, что в России, разбился вертолет Ка-226. Известно о 4 погибших. Они были работниками Кизлярского электромеханического завода.
Предприятие специализируется на разработке и производстве систем наземного управления и диагностики самолетов, навесного оборудования и бортового оборудования преимущественно для корпораций "Сухой" и "МиГ", в том числе для самолетов, используемых в войне против Украины.
Вертолет упал на базу отдыха в районе поселка Ачи-су. Всего на борту было семь человек. Трое из них выжили, но госпитализированы в тяжелом состоянии.
В Дагестане разбился Ка-226: смотрите видео
В Судане повстанцы сбили российский Ил-76
Повстанцы в Судане сбили транспортный самолет Ил-76 недалеко от города Бабануса. Утверждается, что все военные на борту погибли.
Журналисты сообщают, что для атаки использовалась китайская система ПВО FK-2000, которую поставили Объединенные Арабские Эмираты.