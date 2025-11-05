Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defence Blog.
Смотрите также На фоне обстрелов россиянами Одесской области: Румыния поднимала в небо F-16 и Typhoon
Что пишут о сбитии самолета россиян?
В сети показали кадры, как солдаты Сил быстрого реагирования Судана демонстрируют обломки большого транспортного самолета. Ил-76 используется ВВС Судана для перевозки войск, техники и поставок между базами.
В Судане сбили самолет с россиянами: смотрите видео свидетелей
Журналисты Clash Report отметили, что повстанцы применили китайскую систему ПВО FK-2000, чтобы сбить самолет. По данным источника, систему поставили силам RSF Объединенные Арабские Эмираты. Сами Силы быстрого реагирования не предоставили детального описания способа поражения, а суданские военные не прокомментировали, было ли задействовано противовоздушное вооружение.
Важно! Ил-76, разработан для тяжелых транспортных задач, активно использовался в течение конфликта для доставки персонала и логистической поддержки на базы, изолированные из-за боев или недоступные автотранспортом. Уничтожение такого самолета, если оно подтвердится, будет означать потерю стратегического актива для ВВС Судана, ведь парк больших транспортных самолетов ограничен и его трудно восстановить в текущих условиях.
Повстанцы сбили российский самолет: смотрите видео очевидцев
В последние месяцы повстанцы неоднократно заявляли о сбивании вертолетов, беспилотников и других летательных аппаратов, но независимого подтверждения этих случаев до сих пор не хватает из-за ограниченного доступа к районам активных боевых действий.
Предположительно, весь российский экипаж самолета погиб, однако официального подтверждения пока нет. Сообщение о сбивании самолета появилось на фоне продолжающихся боев повстанцев против суданской армии, которые продолжаются уже более года после начала внутреннего конфликта в стране.
Последние новости об авиации: что известно?
Напомним, что Польша поднимала истребители из-за массированной атаки России на Украину 30 октября.
Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что эти действия имели превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящихся под угрозой.
Кроме того, утром 31 октября пара очередных польских МиГ-29 поднялась в воздух для перехвата самолета Ил-20, который совершал полет в международном воздушном пространстве над Балтикой.