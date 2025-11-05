Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defence Blog.

Что пишут о сбитии самолета россиян?

В сети показали кадры, как солдаты Сил быстрого реагирования Судана демонстрируют обломки большого транспортного самолета. Ил-76 используется ВВС Судана для перевозки войск, техники и поставок между базами.

В Судане сбили самолет с россиянами: смотрите видео свидетелей

Журналисты Clash Report отметили, что повстанцы применили китайскую систему ПВО FK-2000, чтобы сбить самолет. По данным источника, систему поставили силам RSF Объединенные Арабские Эмираты. Сами Силы быстрого реагирования не предоставили детального описания способа поражения, а суданские военные не прокомментировали, было ли задействовано противовоздушное вооружение.

Важно! Ил-76, разработан для тяжелых транспортных задач, активно использовался в течение конфликта для доставки персонала и логистической поддержки на базы, изолированные из-за боев или недоступные автотранспортом. Уничтожение такого самолета, если оно подтвердится, будет означать потерю стратегического актива для ВВС Судана, ведь парк больших транспортных самолетов ограничен и его трудно восстановить в текущих условиях.

Повстанцы сбили российский самолет: смотрите видео очевидцев

В последние месяцы повстанцы неоднократно заявляли о сбивании вертолетов, беспилотников и других летательных аппаратов, но независимого подтверждения этих случаев до сих пор не хватает из-за ограниченного доступа к районам активных боевых действий.

Предположительно, весь российский экипаж самолета погиб, однако официального подтверждения пока нет. Сообщение о сбивании самолета появилось на фоне продолжающихся боев повстанцев против суданской армии, которые продолжаются уже более года после начала внутреннего конфликта в стране.

