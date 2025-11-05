Про це пише 24 Канал із посиланням на Defence Blog.

Що пишуть про збиття літака росіян?

У мережі показали кадри, як солдати Сил швидкого реагування Судану демонструють уламки великого транспортного літака. Іл-76 використовується ВПС Судану для перевезення військ, техніки та постачань між базами.

У Судані збили літак з росіянами: дивіться відео свідків

Журналісти Clash Report наголосили, що повстанці застосували китайську систему ППО FK-2000, щоб збити літак. За даними джерела, систему постачили силам RSF Об'єднані Арабські Емірати. Самі Сили швидкого реагування не надали детального опису способу ураження, а суданські військові не прокоментували, чи було залучене протиповітряне озброєння.

Важливо! Іл-76, розроблений для важких транспортних завдань, активно використовувався протягом конфлікту для доставки персоналу та логістичної підтримки на бази, ізольовані через бої або недоступні автотранспортом. Знищення такого літака, якщо воно підтвердиться, означатиме втрату стратегічного активу для ВПС Судану, адже парк великих транспортних літаків обмежений і його важко відновити в поточних умовах.

Повстанці збили російський літак: дивіться відео очевидців

Останніми місяцями повстанці неодноразово заявляли про збиття вертольотів, безпілотників та інших літальних апаратів, але незалежного підтвердження цих випадків досі бракує через обмежений доступ до районів активних бойових дій.

Імовірно, весь російський екіпаж літака загинув, проте офіційного підтвердження наразі немає. Повідомлення про збиття літака з'явилося на тлі триваючих боїв повстанців проти суданської армії, які продовжуються вже понад рік після початку внутрішнього конфлікту в країні.

