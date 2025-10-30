Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі, інформує 24 Канал.

Польща піднімала авіацію: що відомо?

Внаслідок російських ударів по Україні польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі.

"Відповідно до чинних процедур Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі доступні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності", – йшлося у повідомленні.

Зазначається, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на убезпечення повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", – додали в Оперативному командуванні.

