Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі, інформує 24 Канал.
Дивіться також Збили одну з трьох: ворог вдарив по Буковині крилатими ракетами
Польща піднімала авіацію: що відомо?
Внаслідок російських ударів по Україні польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі.
"Відповідно до чинних процедур Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі доступні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності", – йшлося у повідомленні.
Зазначається, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на убезпечення повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, які перебувають під загрозою.
"Оперативне командування Збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", – додали в Оперативному командуванні.
Дивіться також Тероризували всю країну: карта прольоту ворожих ракет і дронів
Атака по Україні: останні новини
Президент Зеленський зазначив, що в багатьох регіонах України тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. За його словами, це був складний комбінований удар, для якого ворог застосував понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, зокрема й балістику та аеробалістику.
Нагадаємо, ворог цієї ночі знову завдав масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Відомо, що на Львівщині пошкоджені 2 енергооб'єкти.
Агресор знову атакував теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Вказується, що серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.