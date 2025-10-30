Під час масованої ракетної атаки над Чернівецькою областю зафіксували 3 ворожі крилаті ракети. Про це пише 24 Канал із посиланням на Чернівецьку ОВА.
Що відомо про наслідки атаки?
Сили протиповітряної оборони успішно знищили одну з трьох крилатих ракет, випущених ворогом по Чернівецькій області. Дві інші ракети вийшли за межі області.
Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено лінію електропередачі в межах Новоселицької громади. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Наразі на місці події працюють енергетики та представники Сил безпеки й оборони – обстежують територію, усувають наслідки атаки та фіксують воєнні злочини Росії проти мирного населення.
Які ще об'єкти атакували росіяни 30 жовтня?
Росія вгатила ракетами та дронами по Запоріжжю. Щонайменше 20 безпілотників та 8 ракет було зафіксовано у місті. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Крім того, зруйновано гуртожиток та об'єкти інфраструктури. Наразі відомо про 17 постраждалих.
На Вінниччині внаслідок обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та транспортні засоби. Постраждало 4 людей та дитина віком 7 років.
Росіяни вдарили "Іскандером" по одному з районів Краматорська. Приватні та багатоквартирні будинки зазнали значних пошкоджень. На щастя, постраждалих немає.
Також ворог атакував Рівненщину, Київщину та Черкащину. Відомо про влучання в житловий будинок на Дніпропетровщині. На Львівщині окупанти влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.