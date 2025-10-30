Під час масованої ракетної атаки над Чернівецькою областю зафіксували 3 ворожі крилаті ракети. Про це пише 24 Канал із посиланням на Чернівецьку ОВА.

Що відомо про наслідки атаки?

Сили протиповітряної оборони успішно знищили одну з трьох крилатих ракет, випущених ворогом по Чернівецькій області. Дві інші ракети вийшли за межі області.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено лінію електропередачі в межах Новоселицької громади. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють енергетики та представники Сил безпеки й оборони – обстежують територію, усувають наслідки атаки та фіксують воєнні злочини Росії проти мирного населення.

Які ще об'єкти атакували росіяни 30 жовтня?