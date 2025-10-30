Во время массированной ракетной атаки над Черновицкой областью зафиксировали 3 вражеские крылатые ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Черновицкую ОГА.

Что известно о последствиях атаки?

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили одну из трех крылатых ракет, выпущенных врагом по Черновицкой области. Две другие ракеты вышли за пределы области.

В результате падения обломков сбитой ракеты повреждена линия электропередачи в пределах Новоселицкой общины. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают энергетики и представители Сил безопасности и обороны – обследуют территорию, устраняют последствия атаки и фиксируют военные преступления России против мирного населения.

Какие еще объекты атаковали россияне 30 октября?