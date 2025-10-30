Там є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це пише 24 Канал з посиланням на Максима Козицького, главу ОВА.
Що відомо про пошкодження енергооб'єктів на Львівщині?
Ворожі сили в ніч на 30 жовтня завдали комбінованого повітряно-ракетного удару.
За словами глави ОВА, на Львівщині пошкоджені 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.
Він підкреслив, що через наслідки атаки по Україні у всіх областях ввели графіки погодинних відключень електроенергії.
Атака по Україні: останні новини
Росія вночі 30 жовтня знову завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.
Пані міністр енергетики Світлана Гринчук зазначала, що як тільки стане можливо, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків.
Додамо, що ворог знову атакував теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Вказується, що серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Наразі йде робота над усуненням наслідків. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.
Зазначимо, що на світанку окупанти завдали масованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття.