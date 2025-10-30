Там є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це пише 24 Канал з посиланням на Максима Козицького, главу ОВА.

Що відомо про пошкодження енергооб'єктів на Львівщині?

Ворожі сили в ніч на 30 жовтня завдали комбінованого повітряно-ракетного удару.

За словами глави ОВА, на Львівщині пошкоджені 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.

Він підкреслив, що через наслідки атаки по Україні у всіх областях ввели графіки погодинних відключень електроенергії.

