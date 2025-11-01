Сталося це у п'ятницю, 31 жовтня. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі.

Що відомо про інцидент над Балтійським морем?

Вранці 31 жовтня пара чергових польських МіГ-29 піднялася у повітря для перехоплення літака Іл-20, який здійснював політ у міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

За інформацією військових, російський літак рухався без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером, що створює загрозу для безпеки цивільної авіації в регіоні.

Зауважте! Подібні порушення польські військові фіксують уже не вперше – це третій інцидент за останні сім днів.

Польські пілоти ідентифікували літак і діяли відповідно до процедур НАТО, супроводивши його якомога далі від повітряного простору країн Альянсу. Імовірно, Іл-20 виконував розвідувальну місію над морем, збираючи дані про активність сил НАТО.

Варшава розцінює такі дії як провокативні та наголошує, що вони становлять потенційну небезпеку для регіональної безпеки.

Російські літаки в небі країн Європи: коротко про головне