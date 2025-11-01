Сталося це у п'ятницю, 31 жовтня. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі.
Що відомо про інцидент над Балтійським морем?
Вранці 31 жовтня пара чергових польських МіГ-29 піднялася у повітря для перехоплення літака Іл-20, який здійснював політ у міжнародному повітряному просторі над Балтикою.
За інформацією військових, російський літак рухався без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером, що створює загрозу для безпеки цивільної авіації в регіоні.
Зауважте! Подібні порушення польські військові фіксують уже не вперше – це третій інцидент за останні сім днів.
Польські пілоти ідентифікували літак і діяли відповідно до процедур НАТО, супроводивши його якомога далі від повітряного простору країн Альянсу. Імовірно, Іл-20 виконував розвідувальну місію над морем, збираючи дані про активність сил НАТО.
Варшава розцінює такі дії як провокативні та наголошує, що вони становлять потенційну небезпеку для регіональної безпеки.
Російські літаки в небі країн Європи: коротко про головне
Подібні інциденти також відбулися 28 та 30 жовтня. У всіх трьох випадках російські літаки не перетинали повітряного простору Польщі. Зокрема зранку 30 жовтня до найвищої готовності привели ППО та системи радіолокаційної розвідки через масовану атаку на Україну.
Крім того, наприкінці вересня німецькі винищувачі Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над Балтійським морем. Літак рухався без увімкненого транспондера, що є критичним для безпеки польотів, і не відповідав на запити зв’язку.
Європейські дипломати застерегли Кремль, що НАТО готове рішуче реагувати на будь-які нові порушення повітряного простору. Як повідомляє Bloomberg, у Європі заявили про готовність збивати російські літаки.
Представники Великої Британії, Франції та Німеччини висловили серйозне занепокоєння після випадку 19 вересня, коли три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.