Про це пише 24 Канал із посиланням на DPA.

Як німецькі винищувачі перехопили російський літак?

У Військово-повітряних силах Німеччини розповіли, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.

У відповідь два винищувачі Eurofighter були підняті по тривозі з авіабази Росток-Лааге в Німеччині для виявлення порушника. Ним виявився російський літак-розвідник Іл-20М, що летів без увімкненого транспондера і не виходив на зв’язок.

Варто зауважити, що транспондер – це вкрай важливий для безпеки пілотів спеціальний пристрій, що передає інформацію про маршрут, швидкість, висоту та тип повітряного судна.

Загострення напруги в Європі: що відомо?