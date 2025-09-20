Про це пише 24 Канал із посиланням на Echo24.

Як НАТО має реагувати на провокації Кремля?

Петр Павел вважає, що на російські порушення правил слід реагувати адекватно, у тому числі й військовими засобами. Він визнав, що це балансування на межі конфлікту, але відступати перед злом, на його переконання, неможливо.

Я мушу назвати це вкрай безвідповідальною поведінкою, адже порушення повітряного простору – це підстава для активації оборонних механізмів, а отже, для збиття такого літака. А цього, безумовно, не хотів би ніхто – ні з нашого боку, ні з російського,

– заявив чеський лідер.

Він нагадав, що схожий досвід із Росією мав і Туреччина: під час операцій у Сирії російська авіація теж порушувала її повітряний простір. Постійні інциденти зрештою призвели в листопаді 2015 року до збиття російського бомбардувальника Су-24 турецьким винищувачем F-16.

До слова, військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу зауважив, що правильною в цій ситуації мала б бути поведінка, яку продемонструвала Туреччина у 2015 році – збиття літака.

Президент Чехії згадав свій досвід переговорів із російською стороною, зокрема у ролі голови Військового комітету НАТО, стосовно подібних довготривалих провокацій. За його словами, росіяни на питання, чому вони це роблять, відповідали: "Тому що можемо".

"Вони тестують нашу витривалість, наше рішуче прагнення захищатися. Думаю, ми маємо бути вкрай твердими: якщо відбувається порушення правил, мусимо реагувати адекватно, зокрема й військовим чином. Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла межі допустимого. Але це справді балансування на межі конфлікту, й поступатися злу просто не можна", – наголосив політик.

Загострення напруги в Європі: що відомо?