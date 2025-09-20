Про це пише 24 Канал із посиланням на Echo24.
Як НАТО має реагувати на провокації Кремля?
Петр Павел вважає, що на російські порушення правил слід реагувати адекватно, у тому числі й військовими засобами. Він визнав, що це балансування на межі конфлікту, але відступати перед злом, на його переконання, неможливо.
Я мушу назвати це вкрай безвідповідальною поведінкою, адже порушення повітряного простору – це підстава для активації оборонних механізмів, а отже, для збиття такого літака. А цього, безумовно, не хотів би ніхто – ні з нашого боку, ні з російського,
– заявив чеський лідер.
Він нагадав, що схожий досвід із Росією мав і Туреччина: під час операцій у Сирії російська авіація теж порушувала її повітряний простір. Постійні інциденти зрештою призвели в листопаді 2015 року до збиття російського бомбардувальника Су-24 турецьким винищувачем F-16.
До слова, військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу зауважив, що правильною в цій ситуації мала б бути поведінка, яку продемонструвала Туреччина у 2015 році – збиття літака.
Президент Чехії згадав свій досвід переговорів із російською стороною, зокрема у ролі голови Військового комітету НАТО, стосовно подібних довготривалих провокацій. За його словами, росіяни на питання, чому вони це роблять, відповідали: "Тому що можемо".
"Вони тестують нашу витривалість, наше рішуче прагнення захищатися. Думаю, ми маємо бути вкрай твердими: якщо відбувається порушення правил, мусимо реагувати адекватно, зокрема й військовим чином. Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла межі допустимого. Але це справді балансування на межі конфлікту, й поступатися злу просто не можна", – наголосив політик.
Загострення напруги в Європі: що відомо?
Нагадаємо, що 19 вересня Три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин. Літаки не мали планів польотів, а їхні транспондери були вимкнені.
Крім цього, 13 вересня російський дрон порушив повітряний простір Румунії.
"Сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії", – прокоментував Зеленський.