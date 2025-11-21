Відповідну заяву у п'ятницю, 21 листопада, зробив президент Чехії Петр Павел. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.
Яка реакція Чехії на мирний план?
На думку чеського лідера, кровопролиття в Україні може негайно закінчитися шляхом перемир’я, можливість якого Росія продовжує заперечувати.
Щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву чи ігнорувати скоєні злочини. А щоб він тривав, він повинен гарантувати суверенітет України, здатність прокладати власний курс і гідне майбутнє,
– написав він.
За його словами, українці та європейці надто добре знають Росію і потребують надійних гарантій, що ця агресія не повториться. Тому, Україна і Європа повинні мати повне право голосу в будь-якому врегулюванні.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, нещодавно американські та російські чиновники таємно розробили план врегулювання війни в Україні. У Європі ще до ознайомлення з документом назвали його капітуляцією перед Кремлем.
Відповідний план містить 28 пунктів і вимагає значних поступок від Києва. Президент США Дональд Трамп наразі тисне на Володимира Зеленського, аби той погодився з мирною пропозицією якомога швидше.
У Білому домі уточнили, що план розробляли Віткофф і Рубіо. Під час створення документа вони нібито радилися з росіянами та українцями. Однак у медіа пишуть, що план створювали за спиною у Києва.