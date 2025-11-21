Соответствующее заявление в пятницу, 21 ноября, сделал президент Чехии Петр Павел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

Смотрите также Мирный план США: являются ли 28 пунктов планом капитуляции Украины и стоит ли на это соглашаться

Какова реакция Чехии на мирный план?

По мнению чешского лидера, кровопролитие в Украине может немедленно закончиться путем перемирия, возможность которого Россия продолжает отрицать.

Чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву или игнорировать совершенные преступления. А чтобы он продолжался, он должен гарантировать суверенитет Украины, способность прокладывать собственный курс и достойное будущее,

– написал он.

По его словам, украинцы и европейцы слишком хорошо знают Россию и нуждаются в надежных гарантиях, что эта агрессия не повторится. Поэтому, Украина и Европа должны иметь полное право голоса в любом урегулировании.

Что этому предшествовало?